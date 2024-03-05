"فضيحة التجسس في إسطنبول: اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في تسليم معلومات للموساد الإسرائيلي" (تفاصيل)

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، أن المخابرات التركية وقوات أمنية أخرى في إسطنبول ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في قيامهم بجمع معلومات وبيعها للموساد الإسرائيلي.

وبحسب التقارير الواردة في تركيا، كان من بين المعتقلين أيضا محقق خاص عمل سابقا كضابط شرطة كبير في إسطنبول وظهر أيضا كخبير أمني على التلفزيون التركي.

وتفيد التقارير في تركيا بأن نفس المحقق الخاص قام بنقل معلومات تتعلق بأشخاص من دول وشركات في الشرق الأوسط إلى إحدى المؤسسات مقابل المال.

وأوضح التقرير أنه تم تجنيده من قبل امرأة تدعى "فيكتوريا"، وتم تكليفه "بمهام بسيطة" في البداية، وبعد ذلك، خضع للتدريب في بلجراد في عام 2019 وتعلم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة.

وأشارت التقارير التركية إلى أن الأموال التي حصل عليها من خلال العملات المشفرة.

ولفتت التقارير في تركيا إلى أن نفس المحقق الخاص كان متورطا في تركيب أجهزة مراقبة في مركبات أهدافه، وأنه قدم معلومات محدثة عن مكان وجودها إلى الموساد الإسرائيلي.

وكانت تركيا قد أعلنت في السنوات الأخيرة عدة مرات، اعتقال عملاء الموساد الإسرائيلي، وتأتي الاعتقالات الحالية للمشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل على خلفية التدهور العام في العلاقات بين البلدين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الشهر الماضي أيضا، أفادت التقارير بأنه تم اعتقال سبعة مشتبه بهم في تركيا لعلاقتهم بالموساد الإسرائيلي.

وقبل شهر من ذلك، قالت تركيا أنه تم اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم بشبهات مماثلة، بل إن المحكمة التركية قررت ترحيل ثمانية مشتبه بهم من البلاد بسبب صلاتهم بالموساد والقيام بأعمال ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

وربطت التقارير التركية عملية الاعتقال بتصريحات إسرائيلية حول نية تصفية كبار مسؤولي حماس في الخارج، بل وذُكر أن رئيس الشاباك رونان بار الإسرائيلي قال: "نحن مصممون على تصفية قادة حماس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو طال الأمر سنوات".