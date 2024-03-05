رئيس الجامعة اليابانية يفتتح المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم

افتتح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (EJUST) المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم والذى يضم أعمال طلاب الفرقة الأولى، ومشروعات طلاب الفرقة الثانية في فصل الخريف لبرامج تصميم المنتجات الصناعية والتصميم الداخلي وتصميم الميديا الرقمية والفنون في الصناعات الإبداعية، وذلك بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية والدكتور محمد هلال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية الأسبق والدكتور داليا يونس مدرس العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية والمهندس يوسف العربي رئيس مركز تصميم المنتجات بالعربي جروب والمهندسة ياسمين علواني مسؤول تصميم الاستراتيجي بقطاع البحوث والتطوير بالعربي جروب، والدكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم و لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرامج وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الدكتور عمرو عدلى، إن مخرجات مشروعات الطلاب تمثل نواه حقيقية لتطوير ودعم التصميم والصناعة المصرية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على أن توفر للطلاب تجربة تعليمية متكاملة مع الصناعة، مشيدا بدور برامج الفن والتصميم في الصناعة والمجتمع فى إعداد أجيال متميزة ومختلفة لمواكبة متطلبات سوق العمل فى عصر التحول الرقمي.

من ناحيته أعرب الدكتور محمد هلال عن إعجابه بمستوى طلاب الجامعة المصرية اليابانية وامتلاكهم المهارات والجدارات المطلوبة للتصميم في عصر التحول الرقمي، كما أشادت الدكتورة داليا يونس باهتمام الجامعة اليابانية ببناء عقلية وشخصية الطالب مع التركيز على التصنيع والإنتاجية.

وأثنى المهندس يوسف العربي على مستوى تصميمات الأجهزة المنزلية المعروضة، وعلى إتقان الطلاب لأدوات وبرامج تصميم المنتجات وقدرتهم على إظهار أفكارهم التصميمية بصور متعددة متطورة.

وأضافت المهندسة ياسمين أن الطلاب يتميزون بفكر إدراكي جيد جدا لمتطلبات سوق العمل، مما يجعلهم قادرين على مواكبة التغيرات والاستجابة لها في المستقبل بصورة أفضل.

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