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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

بطريق علًوان

اصابة ٧ اشخاص في
اصابة ٧ اشخاص في حادث انقلاب سيارة باسيوط
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أصيب صباح اليوم الثلاثاء 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام جبانة علوان بمركز أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق قرية علوان مركز أسيوط، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف لموقع الحادث ،وتبين إصابة «أحمد م ح»، 38 سنة، اشتباه كسر بالضلوع، إبراهيم أ ب 31 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد ج م 31 سنة، جروح متفرقة بالجسم، محمد ف ف،30 سنة، كدمات بالجسم، ومحمد ع عً،23 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، «باسم ا م» 26 سنة، ما بعد الارتجاج، حسن خ، حً37 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي وتحرر محضر بذلك وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية للطريق.

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