نائب محافظ القاهرة تبحث سبل تذليل كافة المعوقات لتشغيل سوق 15 مايو النموذجي

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا تنسيقا موسعا لتشغيل سوق ١٥ مايو وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه اعمال التشغيل وذلك بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي ١٥ مايو والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية ١٥ مايو و المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية واللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والاستاذ اسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وممثلي الادارة المالية بمحافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب وادارة الاسواق .

بحثت خلال الاجتماع التنسيقي سبل اجراءات تشغيل سوق ١٥ مايو ليصبح حقيقة ملموسة داخل المدينة وخدمة المنطقة الجنوبية برمتها بعد توقف اكثر من ١٠ سنوات والذى يأتى بالتنسيق بين "محافظة القاهرة" و"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ١٥ مايو" للتشغيل بما فيه للصالح العام .

واوضحت ان الهدف من تنسيق كافة الجهود وتذليل كافة المعوقات لتشغيل محلات " سوق التونسى" داخل "مدينة ١٥ مايو" شرق الطريق الدائرى بمساحة "١٥ فدانا"، لتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة والمنطقة الجنوبية برمتها نظرًا لموقعه المتميز والذى يحيط به المنطقة الصناعية المركزية وامتدادها ومنطقة الإسكان المتوسط "سكن كل المصريين" وواجهة الطريق الرئيسى لمنطقة الزهور والزهراء محور "سكن كل المصريين" الى جانب تقليل تكلفة المنتج .

كما بحثت اليات واجراءات تفعيل التشغيل ومنها العمل الجاد على تشغيل منظومة الحماية المدنية ضد الحرائق لتحقيق اعلى معدلات الامان، وتوفير كافة المرافق والمعدات اللازمة لاجراء الاختبارات اللازمة والخاصة بهذا الشأن.