جامعة سوهاج تنظم ملتقى توظيفيًا للأشخاص ذوي الإعاقة|صور

نظمت جامعة سوهاج فعاليات ملتقى التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى جامعات الصعيد، تحت عنوان "نحو سوق عمل شامل في صعيد مصر" وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الملتقي يهدف إلى زيادة التشبيك وتقوية العلاقات بين دور الجامعات والقطاع الخاص في كيفية تحقيق سوق عمل أكثر شمولًا، مما يتيح توفير فرص عمل للخريجين من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وفق المهارات والمواصفات عالية الجودة، مؤكدًا على أن هذا يتطلب صقل الطلاب ذوي الإعاقة بالمهارات والمعارف الأكاديمية والتكنولوجية والإجتماعية بما يؤهلهم للمنافسة بسوق العمل.

وأضاف الدكتور طارق زكي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة أن الملتقي يسعى إلى تسليط الضوء علي دور مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج في متابعة مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، والعمل على تنفيذ بنود قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018م بما يرجع بالنفع علي توظيف ذوي الإعاقة وأسرهم وتحقيق فرص التمكين الوظيفي والتمكين الإقتصادي لهم.

واستعرض الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، المهارات المطلوب إعدادها وتسليح الطلاب ذوي الإعاقة بها أثناء مرحلة الدراسة الجامعية، حيث التمكن من اللغات وإجادة مهارات الحاسب الآلي والمهارات الشخصية، مشيرًا إلى وجود فرص عمل تواكب التحول الرقمي مثل التسوق الإلكتروني والبرمجيات، والعمل على ضرورة تغيير الصورة النمطية لفكرة العمل المكتبي ومواكبة الوظائف المعاصرة وفق تحديات التكنولوجيا المتغيرة.

وذكرت شيماء نبيل أخصائي أول تطوير مهني المركز الجامعي للتطوير المهني، إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية وتأهلية داخل الجامعة بالتعاون بين المركز الجامعي للتطوير المهني ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، إلى جانب العمل مع الطلاب من غير ذوي الإعاقة للتسلح بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

الجدير بالذكر أنه شارك بالملتقي 80 من منسوبي الجامعة ذات العلاقة بتقديم الخدمات المتكاملة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وأشخاص من ذوي الإعاقة وأرباب وأصحاب العمل من القطاع الحكومي والخاص، الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز، ومنسقي هيئة امديست، ومديري ونواب مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعات الصعيد، ومنسقي مراكز التطوير المهني بالجامعة، وتنسيق الملتقى المتمثل من نشوى ابراهيم مسئول إشراك القطاع الخاص والخريجين في أمديست وفريق العمل، ولفيف من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات والجمعيات والهيئات.

يذكر أن الملتقي قام بتقديمه الطالب كريم ناصر من ذوي الإعاقة المزدوجة ( الإعاقة الحركية البصرية البسيطة) بالفرقة الثانية بقسم اللغة الفارسية بكلية الألسن بالجامعة، وأدار الحوار والجلسة النقاشية محمد علي منسق مشروع إنشاء مراكز الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية الحكومية.