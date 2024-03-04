رئيس جامعة أسيوط يشيد بالبرنامج التأهيلي العام للأطباء الجدد

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بحرص مستشفيات جامعة أسيوط؛ على تنظيم البرنامج التأهيلي لأطباء التدريب (الامتياز )؛ لدعم التواصل بين إدارة المستشفيات الجامعية، والأطباء الجدد، والوصول بالأطباء الجدد إلى درجة جيدة من المعرفة بالجوانب الإدارية، والقانونية، وأساسيات الممارسة الطبية، وتدعيم الكوادر الطبية الجديدة؛ بما يلزم من مهارات مهمة للتعليم المستمر، والبحث العلمي.

وخلال كلمته، أعرب رئيس جامعة أسيوط؛ عن سعادته بالوجود مع أبنائه من شباب الأطباء؛ الدفعة ٥٨، والدفعة ٥٩، متمنيًا لهم التوفيق في بداية مرحلة جديدة في حياتهم المهنية، والمليئة بالتحديات، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل، والتعلم المستمر، واكتساب المزيد من المهارات، والسعي إلى تحقيق النجاح، والتميز في مجال تخصصهم، وكذلك التحلي بالصبر، ليتمكنوا من أداء الدور الإنساني، والوطني المنوط بهم، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد “المنشاوي” على الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الطب؛ بمختلف كوادرها، وأطقمها الطبية؛ في رفع العبء عن كاهل المرضى، وبمكانتها الرائدة إقليميًا، وعالميًا، والتي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم، والبحث العلمي المواكب لمستجدات العصر، مشيرًا إلى ما توليه إدارة الجامعة؛ من أهمية للتدريب، والتطوير المستمر لجميع الأطباء داخل المنظومة الطبية بكلية الطب، والمستشفيات الجامعية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية؛ لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين ؛ حرصًا منها على رفع كفاءتهم،وقدراتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة؛ طبقا لأعلى المعايير العالمية.

شهد اليوم حضور؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورئيس البرنامج، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق المليجي مدير الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية ومقرر البرنامج.



ويمتد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 1 إلى 5 من مارس، ويتضمن عدة محاضرات علمية لنخبة من الأساتذة بمختلف التخصصات، تدور حول؛ جودة الرعاية الصحية، وسلامة المريض والجراحة الآمنة، وأمان الدواء، والأحداث الجسيمة والإبلاغ عنها، والأدلة الإكلينيكية، وحقوق المرضى، والوضع الحالي للمستشفيات الجامعية، وأساسيات مكافحة العدوى، وأخلاقيات البحث العلمي، وتكوين الفكرة البحثية، وكتابة البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل البحث العلمي، وممارسات نقل الدم الآمن، وحقوق وواجبات الطبيب المقيم، وبروتوكول العمل بوحدة الإصابات، ومتطلبات معامل التحاليل، وخدمات الأشعة بالمستشفيات، إلى جانب تدريب طب شرعي، وتدريب باثولوجي؛ بتنظيم من الدكتورة أسماء الدروي مدير إدارة مكافحة العدوى ومسئول التدريب بالإدارة، والدكتور عماد ظريف كامل مدير البرنامج الإلزامي لأطباء التدريب، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتورة سهير مصطفى قاسم نائب مدير البرنامج الإلزامي، وأستاذ الباطنة، والدكتور محمد محمود فتح الله مدير مركز تطوير التعليم الطبي، والدكتورة صفاء وافي رئيس قسم أمراض الصدر، والدكتورة إيمان نصرالدين نائب مدير المستشفى لشئون الجودة والرعاية الصحية، والدكتور محمد عبدالله مدرس أمراض النساء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء المقيمين، وأطباء الامتياز.