اتحاد الناشرين العرب يُشارك فى معرض لندن للكتاب 2024

ينعقد معرض لندن الدولي للكتاب، خلال الفترة من 12 الى 14 مارس 2024، ومن المقرر مشاركة اتحاد الناشرين العرب فى هذه الدورة من خلال جناح متميز هذا العام، من أجل تأكيد تواجد الثقافة العربية فى المحافل الدولية والتعريف بأنشطة وأعضاء الاتحاد.

وخصصت إدارة معرض لندن الدولى للكتاب 2024، جناحا مساحته 39 مترمربعا مخصصا للاجتماعات، بحيث يحق لكل ناشر عقد اجتماعاته الخاصة مجانا مع المشاركين، وبعدد مفتوح من الاجتماعات على أن تكون مدة كل اجتماع نصف ساعة، ويكون الحجز عن طريق إبلاغ مكتب رئاسة أو أمانة المعرض.

معرض لندن للكتاب هو أكبر سوق في العالم لمبدعي القصص، يجمع صانعي الكتاب والناشرين، وخبراء حقوق الطبع والنشر والمفوضين والمرخصين العالميين، ويجتمع المشاركون في مفاوضات الحقوق عبر المطبوعات والمسموعة والتلفزيون.