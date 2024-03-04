محافظ قنا يدشن برنامج "أسرة" لنشر ثقافة الصحة الإنجابية

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برنامج " أسرة "؛ لدعم وتنمية، و نشرة الثقافة الصحية السليمة للأسرة القنائية، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية، كأحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذه هيئة باث فايندر انترناشونال بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتورة رانيا الشهير مدير ادارة تنظيم الأسرة بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية ؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيد ببرنامج «أسرة» والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات الخاطئة ، كما يهدف برنامج أسرة إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكى تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

وأضاف الدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، أن اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة قنا، تم طبقا لمؤشرات تنموية "صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا"، وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام في إدارت قوص بعدد 34 وحدة ، ونقادة عدد 12 وحدة ،والوقف عدد 7 وحدات بالاضافة الي تنفيذ البرنامج في وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الاولية عدد 6 وحدات ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى سيعمل بها برنامج " أسرة " 77 وحدة صحية.

كما يتم تدريب الاطباء والتمريض بالعيادات المتنقلة بادارات قوص ونقادة والوقف وعددهم 3 عيادات .

وأكد "عباس" أن أهم التدخلات التي سيقوم بها برنامج " أسرة " على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية، هي " تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية التابعة لها، وتتضمن برامج تدريب المدربين بناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، والإدارات التابعة لها، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية، وتغيير السلوك المحلية، وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيرى، بالإضافة إلى مساعدة كوادر المحافظة والإدارات الصحية، والتي تم بناء قدراتها على توسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة، وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج.