تحرير 15 محضرًا تموينيًا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، برئاسة أيمن خلف الله رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محاضر تموينية من بينها، 5 محاضر صحة، و5 محاضر بيئة، و5 محاضر متنوعة وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

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