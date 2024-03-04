«لويس إنريكي» الخيار الجديد لخلافة تشافي في برشلونة

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن الخيارات الجديدة التى طرحت من أجل المدرب الجديد لنادي برشلونة.

وذكرت شبكة "كادينا سير"، أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، وضع اسمًا جديداً من أجل خلافة تشافي هيرنانديز، في الموسم المقبل، بعدما أعلن رحيله عن برشلونة في الصيف المقبل.

وكشف التقرير عن المدرب المفضل لديكو من أجل خلافة تشافي، هو الإسباني لويس إنريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأكد التقرير أن ديكو يفضل المدربين الشباب مثل ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، لكن يظل إنريكي خياره الأول، رغم صعوبة التوقيع معه.

ويرتبط إنريكي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، ولا توجد أنباء عن احتمالية رحيله عن "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل.

وسبق أن كشفت الصحف الكتالونية أن ديكو هو من يعقد لقاءات من المدربين المحتملين لخلافة تشافي هذا الشهر، ثم سيقدم رأيه إلى الرئيس خوان لابورتا الذي سيتخذ القرار النهائي.