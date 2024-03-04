العثور على جثة بائع داخل شقة بالشرابية

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة بائع مقتول وفى حالة تحلل داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشرابية .

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، و بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة بائع متجول، مقيم بدائرة القسم فى حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعنى، وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة (عاطل) وأنه وراء إرتكاب الواقعــــة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فـــى إرتكاب الواقعــة، وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.