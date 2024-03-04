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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط عاطل بتهمة قتل بائع في الشرابية

ضبط عاطل بالقاهرة
ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالتعدى بسلاح أبيض على بائع مما أدى
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) فى حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعنى.. وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة (عاطل) وأنه وراء إرتكاب الواقعــــة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فـــى إرتكاب الواقعــة).. وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أجهزة وزارة الداخلية ب الشرابية