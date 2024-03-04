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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

ورشة تحريك عرائس للأطفال خلال الأسبوع الـ 30 لمشروع "أهل مصر"

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تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الورش الفنية والثقافية خلال الأسبوع الثلاثين الثقافي لاطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" يشتضيف من خلاله 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أطفال الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 9 مارس الحالي.

ويقدم المتقى الثقافي للأطفال  بمناسبة شهر رمضان المبارك ورشة "المسرح الأسود" ، وهي تدريبات على عرض مزمع تقديمه في نهاية الأسبوع باسم "لمة رمضان"، بإشراف المخرج مصطفى إسماعيل.

قال المخرج مصطفى، إن الورشة  تضم 16 طفلا وطفلة، والعرض يتضمن تحريك عرائس وتمثيل واستعراض،  فكرة العرض تحكي قصة خيالية لطفل يعثر على فانوس قديم ويقوم بإصلاحه، فيحكي له الفانوس عن الأعوام السابقة لرمضان زمان من خلال سكتشات "المسحراتي بالعرائس - العلاقة مع الجيران -  استعراض جامع بين المسرحين البشري والأسود".

وأوضح إسماعيل أن فكرة المسرح الأسود هي تقنية تعتمد على الإضاءة الفوسفورية، حيث إن المسرح يكون مظلما تماما، ولا يظهر إلا ما يريد المخرج إظهاره سواء من جسد الممثل أو وجهه.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي بين الأطفال، وتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

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