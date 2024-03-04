صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30534 شهيد و 71920 اصابة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 150 على قطاع غزة.

وقالت في بيان لها اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيد و 210 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30534 شهيد و 71920 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.