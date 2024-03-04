مصرية تسافر من كينيا إلى جنوب أفريقيا بالدراجة لمدة 6 أشهر لنشر الوعي البيئي

السفر وزيارة دول العالم حلم ملايين الأشخاص، ربما يمنعهم التكلفة المرتفعة وعدم توفر المال والوقت وربما الالتزام بالعمل وروتين يومي، هناك الكثير من القيود التي تمنع اشخاص من السفر بحرية بالرغم من حلم كل واحد فيهم ان يجوب العالم وزيارة معالم لقائمة طويلة وضعها في خياله او ربما كتبها في كتاب احلامه، ومن بين الاشخاص الذين يحلمون بالسفر حول العالم كانت المصرية "يسرا منير" والتي اتخذت قرارها في النهاية ان تترك كل شيء لتحقيق حلمها.

وتستعد "يسرا" صاحبة الـ38 عام في مغامرتها ورحلتها التي قد يعتبرها البعض مجازفة لتنطلق من كينيا الى جنوب افريقيا وبالدراجةالخاصة بها وبدون استخدام وسيلة نقل اخرى، حيث تنطلق في رحلتها من منتصف شهر مارس الجاري لتقطع مسافة 8000 كيلومتر، تمربكل من أوغندا، رواندا، بوروندي، تنزانيا، زيكبابوي، بوتسوانا، ثم جنوب افريقيا وتستغرق الرحلة مدة 6 اشهر بدراجتها التي اطلقت عليهااسم "حورس"، والرحلة تنفيذ لحلم قديم لها منذ سنوات طويلة، اتخذت يسرا قرار السفر والمغامرة بعدما تركت وظيفتها والتفرغ لمغامرتهابالدراجة وبعدما سافرت إلى اكثر من 20 دولة وهي تفضل السفر بتكلفة منخفضة حتى تستمتع بالثقافات المحلية والإقامة في منازل اهاليالمدن التي تزورها والتمتع بطعامهم واستكشاف حياتهم اليومية وعاداتهم وتقاليد اهل كل مدينة.

وتقول يسرا: "متحمسة جدا للرحلة لانها حلمي من اول ما بدأت رحلاتي بالدراجة، وهدفي من الرحلة نشر الوعي بتقليل استخدامالبلاستيك، واظهار للعالم مدى جمال وامان تلك الدول، وسوف احمل معي للرحلة معدات ضرورية اثناء الزحلة، خيمة، حقيبة نوم، معداتصيانة الدراجة"، ومن ضمن خطة الرحلة التخييم والمبيت في أماكن إقامة بتكلفة بسيطة، كما وضعت احتياطاتها للحياة البرية على طولالطريق تجنب للحيوانات المفترسة وعدم التخييم بالقرب منها.

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