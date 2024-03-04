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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية، بعدد كبير من الجنود الإسرائيليين واللآليات العسكرية، ونشرت الجنود في أماكن متفرقة داخل المدينة. 

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المحررين هاني الشريف وعثمان الجعبري، بعد اقتحام مدينة الخليل وشدد جيش الاحتلال الإجراءات العسكرية في أحياء البلدة القديمة في الخليل،  خاصة في حارة جابر، ووادي النصارى، ووادي الحصين، وحارة السلايمة، وتل الرميدة، وقام بالاعتداء على 8 شبان في البلدة، ومنع المواطنين من التواجد في الشوارع والأحياء في ساعات المساء. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعشرات الآليات العسكرية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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