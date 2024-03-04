اليوم.. عرض فيلمي "جرسون" و"ما يحدث في حياة نادين" بقصر السينما

يُعرض، اليوم الإثنين، فيلما "جرسون" و"ما يحدث في حياة نادين"، بقصر ثقافة السينما بحي جاردن سيتي، ضمن "أسبوع الفيلم"، الذي ينظمه المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية وقصر السينما بالقاهرة، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس المقبل.

ويُقدم اليوم فيلم "ما يحدث في حياة نادين" للمخرج عمرو فكري، ضمن عروض اليوم الثاني من فعاليات أسبوع الفيلم، وتدور أحداثه حول "نادين" التي تعاني من الاكتئاب والاضطراب النفسي نتيجة تعرضها للضغوط النفسية من قبل أحداث مرت بها أدت إلى رغبتها في الانعزال عما حولها وتستقر في منزل خاص بعيدا عن الجميع.

وتسعى نادين جاهدة من خلال قيامها بعدد من الأنشطة للخروج من تلك الحالة تارة بالرسم وبالقراءة والموسيقى رغبة منها في أن تزيح من قلبها أي أعراض تسبب لها نوبات قلبية، وبمرور الوقت اكتشفت أن علاجها النفسي يكمن في وجود شخص في حياتها.

كما يُعرض غدا الفيلم القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي،وتدور فكرة الفيلم حول قضايا الفتيات في المجتمعات الشرقية، من خلال الممثلة نور هشام التي لخصت من خلال أحداث الفيلم مدى المخاوف التي تعاني منها وفكرة القيود التي فرضت عليها وخاصة أنها أنثى، والتي أدت بها في نهاية الفيلم إلى التشبه بالرجال من خلال ارتدائها ملابس الرجال وقص خصلات شعرها.