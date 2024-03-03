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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

افتتاح أحدث فروع معارض أهلا رمضان بجمعية شركة بترول أبو قير

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
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افتتح اليوم معرض أهلا رمضان في مقر جمعية شركة بترول أبو قير، برعاية المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الإستهلاكى.

وعرضت المعرض مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي ترتبط بقدوم شهر رمضان الكريم، وتفقد وكيل الوزارة و الدكتور رئيس الاتحاد، أجنحة المعرض و استعراض السلع الغذائية المعروضة و الأسعار المعلنة و التي تنافس مثيلتها في الأسواق الخارجية و بتخفيضات ملموسة.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين المديرية و الجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكي والاتحاد التعاونى الاستهلاكى، يقام المعرض بمقر جمعية بترول أبو قير مول الملتقى بسيدي جابر خلف المحطة و ذلك لجميع المواطنين.

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