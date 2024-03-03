افتتاح أحدث فروع معارض أهلا رمضان بجمعية شركة بترول أبو قير

افتتح اليوم معرض أهلا رمضان في مقر جمعية شركة بترول أبو قير، برعاية المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الإستهلاكى.

وعرضت المعرض مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي ترتبط بقدوم شهر رمضان الكريم، وتفقد وكيل الوزارة و الدكتور رئيس الاتحاد، أجنحة المعرض و استعراض السلع الغذائية المعروضة و الأسعار المعلنة و التي تنافس مثيلتها في الأسواق الخارجية و بتخفيضات ملموسة.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين المديرية و الجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكي والاتحاد التعاونى الاستهلاكى، يقام المعرض بمقر جمعية بترول أبو قير مول الملتقى بسيدي جابر خلف المحطة و ذلك لجميع المواطنين.