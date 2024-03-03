وداعا للأوفر برايس.. "تجار السيارات": التوكيلات تبيع بالسعر الرسمي

قال محمود حماد رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إنّ الأوفر برايس تم التخلص منه في الأيام القليلة الماضي، وأصبحت السيارات تُباع في التوكيلات بالسعر الرسمي.



وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "الأوفر برايس اتشال، لأننا شايفين إن في استثمارات تدخل البلد، والبنك يعمل على تدبير عملة صعبة للمستوردين في القريب العاجل لاستيراد السيارات بالتكلفة الجديدة".



وتابع: "نتحدث عن السيارات الموجودة حاليا في السوق، والمعارض التي لديها سيارات تريد بيعها لأنها ترى الخير الذي يدخل مصر ومتيقنة بأن التعويم سيحدث، وعندما يجرى تحرير سعر الصرف، فإن البنك يدبر الدولار واليورو للمستورد، والسيارات الموجودة بالفعل كانت تباع بـ5% أوفر برايس في حالة الاستلام الفوري، وطالما هناك إحساس بأن سعر الدولار ستقل قيمته والبنك سيدبر العملة الصعبة للمستورد فإن الناس سينتظرون حتى يقل سعر السيارات، ولكن البنك لم يدبر العملة الصعبة للتجار حتى الآن، وعندما يحدث ذلك، فإن السيارات سعرها سيقل".

