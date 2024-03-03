سلطنة عُمان تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر يونيو

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، تمديد خفضها الطوعي البالغ 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى نهاية شهر يونيو 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافي تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.

وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن العمانية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية - أن هذا الخفض الطوعي هو مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكدت الوزارة أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.