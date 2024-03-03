البرهان يلتقي وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد شنباز.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن رئيس مجلس السيادة أوضح لوفد الآلية تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من العام ٢٠٢١م الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق، مؤكدا أن ماحدث وقتها لم يكن انقلابا.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وفد الآلية الإفريقية على التطورات السياسية في السودان منذ إنقلاب الدعم السريع وتمرده على الدولة والإنتهاكات التي إرتكبها في حق المواطنين المدنيين.

وأعرب البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الإتحاد الإفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة.

كما أوضح البرهان لهم أن أساس الحل يكمن في إنسحاب القوات المتمردة من المدن والقرى التي إحتلتها وشردت أهلها.

من جانبه شدد رئيس وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي، ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الإستقرار للسودان وشعبه والذي يمثل استقرارا لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام والاستراتيجي.

وأشار شنباز، الى حرص الآلية الإفريقية وسعيها لإيجاد حلول للازمة مشيرا إلى أن الآلية استمعت لكل القوي السياسية السودانية.