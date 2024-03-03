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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الهلال الليبي بالكونفيدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الهلال الليبي بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، على الفيل، خالد رضا، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم:  أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد ربيعة، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، محمود شعبان،  ايبا، عمر وائل، علي ياسر.

ويستضيف بعد قليل في تمام السادسة مساءً على ملعب استاد السلام، فريق فيوتشر، فريق الهلال الليبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تامر مصطفى فيوتشر الهلال الليبي أيمن مصطفى