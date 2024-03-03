الدوري الفرنسي.. ساتريانو يقود ستاد بريست لمواجهة لوهافر

أعلن إيريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، بعد قليل على ملعب " فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ستاد بريست كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، ليليان ببراسيير، برادلي لوكو.

خط الوسط: بيير لي ميلو، هوغو مانيتي، رومان ديل كاستيو، مهدي كامارا، ماتياس بيريرا لاج.

خط الهجوم: مارتن ساتريانو.

ويحتل فريق ستاد بريست وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق لوهافر فى المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.