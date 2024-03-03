أعلن إيريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، بعد قليل على ملعب " فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ستاد بريست كالتالى:
حراسة المرمى: ماركو بيزوت.
خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، ليليان ببراسيير، برادلي لوكو.
خط الوسط: بيير لي ميلو، هوغو مانيتي، رومان ديل كاستيو، مهدي كامارا، ماتياس بيريرا لاج.
خط الهجوم: مارتن ساتريانو.
ويحتل فريق ستاد بريست وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق لوهافر فى المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.
البوابة سبورت
الدوري الفرنسي.. ساتريانو يقود ستاد بريست لمواجهة لوهافر
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أعلن إيريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، بعد قليل على ملعب " فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
أعلن إيريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، بعد قليل على ملعب " فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.