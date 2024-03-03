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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. ساتريانو يقود ستاد بريست لمواجهة لوهافر

ستاد بريست
ستاد بريست
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أعلن إيريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، بعد قليل على ملعب " فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم. 
وجاء تشكيل فريق ستاد بريست كالتالى:
حراسة المرمى: ماركو بيزوت.
خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، ليليان ببراسيير، برادلي لوكو.
خط الوسط: بيير لي ميلو، هوغو مانيتي، رومان ديل كاستيو، مهدي كامارا، ماتياس بيريرا لاج.
خط الهجوم: مارتن ساتريانو.
ويحتل فريق ستاد بريست وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق لوهافر فى المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

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