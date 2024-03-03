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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. رفع 90 حالة إشغال متنوعة بحي العمرانية

حملات اشغالات حي
حملات اشغالات حي العمرانية
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شنت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية حملات مكبرة صباحية ومسائية وليلية يشنها الحي يوميا لرفع المخالفات وإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين من المقاهي والكافيهات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات وإزالة التعديات على الطرق، وتحت إشراف اللواء احمد جلال رئيس حي العمرانية.
 

وأسفرت الحملات عن رفع 95 حالة اشغال متنوعه   من الطرق العامة وإزالة تعديات الباعة الجائلين ورفع الحواجز الحديدية، وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي ، وتمت الحملة بشوارع " شارع الهرم وشارع ترعه الزمر " وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حي العمرانيه محافظة الجيزة حملات اشغالات رفع 95 حالة اشغال متنوعه من الطرق العامة وإزالة تعديات