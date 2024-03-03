محافظ قنا يضع الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود.

وقدم محافظ قنا التهنئة للحضور ولكافة أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى موقعة البارود، التي جسدت بطولة وبسالة أهالي قنا في التصدي لأسطول الحملة الفرنسية، بشجاعة سجلها التاريخ بحروف من نور، بعد أن انتصر أهالي البارود عبر أسلحة تقليدية على أسطول الحملة الفرنسية المدجج بأسلحة ثقيلة ومتطورة وذلك في الثالث من مارس بعام 1799.

وقال محافظ قنا، إن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليدًا لهذه الملحمة التاريخية.

وأضاف الداودي أن يوم الثالث من مارس أصبح يوم للفخر والاعتزاز لأبناء قنا لما يعكسه من شموخ وشجاعة أهالي الصعيد، كما أشار إلى مصر عازمة على تحقيق تنمية شاملة طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حضر الفعالية الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد اركان حرب محمد صدقي الكومى المستشار العسكرى للمحافظة، والعقيد أركان حرب أحمد عبد الحافظ قائد قطاع قنا العسكرى، والاعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل والنائب محمد كمال موسي عضوا مجلس الشيوخ والنائب أشرف أبوالفضل والنائب مصطفى محمود والنائبة سحر صدقي أعضاء مجلس النواب وياسر حماد رئيس مركز ومدينة قفط، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالى وشباب قرية البارود .

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