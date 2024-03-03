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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. تشكيل هجومي لفياريال في مواجهة غرناطة

فياريال
فياريال
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أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غرناطة، بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:
حراسة المرمى: بيبي ريينا.
خط الدفاع: ييرسون موسكيرا، البيرتو مورينو، ايريك بايلي.
خط الوسط: كيكو فيمينيا، أليخاندرو باينا رودريجيز، دانيال باريخو، ايتيان كابوي.
خط الهجوم: بيرتراند تراوري، ألكسندر سورلوث، جيرارد مورينو.
ويحتل فريق فياريال المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق غرناطة فى المركز قبل الأخير من ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة.

فياريال غرناطة الدوري الإسباني