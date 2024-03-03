الدوري الإسباني.. تشكيل هجومي لفياريال في مواجهة غرناطة

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غرناطة، بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: بيبي ريينا.

خط الدفاع: ييرسون موسكيرا، البيرتو مورينو، ايريك بايلي.

خط الوسط: كيكو فيمينيا، أليخاندرو باينا رودريجيز، دانيال باريخو، ايتيان كابوي.

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، ألكسندر سورلوث، جيرارد مورينو.

ويحتل فريق فياريال المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق غرناطة فى المركز قبل الأخير من ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة.