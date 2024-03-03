الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لبيرنلى أمام بورنموث من أجل الخروج من القاع

أعلن فينسان كومباني المدير الفنى لفريق بيرنلى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بيرنلى كالتالى:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: فيتينهو، دارا أوشي، ماكسيم استيفي، تشارلي تايلور.

خط الوسط: لورينز أسينيون، ساندر بيرجي، جوشوا كولين، ويلسون أودوبير.

خط الهجوم: ديفيد داترو فوفانا، جاكوب برون لارسن.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق بيرنلى فى قاع ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة.