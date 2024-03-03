مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية الامتحانية بإدارة منشأة ناصر التعليمية

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة صباح اليوم الأحد ، انتظام سير العملية الإمتحانية لشهر فبراير بمدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية .

واطمأن من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي على مستوى الإمتحان وأنه يشمل جميع أجزاء المنهج وأوصى بتهيئة مناخ تربوى مناسب للطلبة لتأدية الإمتحانات فى سهولة ويسر ، وتأكد من استلام جميع الطلبة للكتب المدرسية.

وتابع مدير المديرية سير العملية التعليمية بالمرحلة الإبتدائية ، وشاهد حصة لمادة العلوم ودرس عن أهمية الماء ، وتحاور مع الطلاب عن أهمية الماء ، مؤكداً عليهم الحفاظ على كـل قطرة ماء لأنّها أكبر نعـمة وهبها الله لنا فيـها للروح حياة.

كما تابع أيضاً حصص للغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية وقام بسؤال الطلاب عما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية ، واذا كان يوجد لديهم أى عوائق، وأوصى بعمل برامج مكثفة للقراءة والكتابة ، كما استفسر منهم عن استلامهم الوجبة المدرسية.

واختتم "موسى" الزيارة بمتابعة قاعات رياض الأطفال ورحب الطلاب بالعديد من الصيحات الترحيبية ،كما قاموا بالقراءة وكتابة بعض الكلمات على السبورة ،وشدد على الاهتمام بهم فهم أمل مصر ومستقبلها.

وأخيراً تقدم مدير تعليم العاصمة بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة والمعلمين على جهودهم المبذولة والملموسة في العملية التعليمية ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.