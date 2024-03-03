محافظ كفرالشيخ: تحصين 70 ألف طائر متنوع

أعلن، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن تحصين 63930 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة_مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من إنتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع إنتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جانبه قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، أنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 60 عينة ما قبل البيع من 6 مزرعة بإجمالي عدد 35500 طائر، ومنح عدد 7 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.