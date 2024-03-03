نهائي كأس مصر.. حظر إعلامي على لاعبي الأهلي قبل موقعة الزمالك

فرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل بإستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التي تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

وطالب الجهاز الفني لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التي تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن الفوز يضمن إضافة لقب غالٍ لخزائن القلعة الحمراء.

ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التي يتطلع لتحقيق البطولة فيها لمواصلة النتائج المتميزة التي تحققت هذا الموسم.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38) مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

من جهته يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهل، على استكشاف الزمالك بمشاهدة مبارياته بالكونفدرالية وبطولة الدوري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بنهائي كأس مصر، لاسيما فى ظل عملية الإحلال والتجديد التي مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على السفر الأربعاء المقبل للسعودية لخوض المباراة المرتقبة ويخوض الأهلي التدريب مرتين فى السعودية استعداداً لخوض نهائي الكأس الذي يُقام لأول مرة خارج مصر.

ونفدت تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، بعد ساعات قليلة فقط من طرحها.