محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من 100 حالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة " رد الجميل" والتي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين ولا سيما الحالات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وبحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب ، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة .

واستهل محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل ان يعيده علينا بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة .

وإلتقي محافظ المنوفية ب (100) حالة مستحقة من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة ، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة اجمالية بلغت مايقرب من مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية ، وفى ذات السياق وجه المحافظ بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، مشيراً إلي أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف علي مدي أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وخلال اللقاء أجري محافظ المنوفية حواراً مع الحالات للإستماع إلى مطالبهم ، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 23 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبية لهم ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد ل 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفته الانسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.