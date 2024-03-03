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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ 7340 معتقلا منذ 7 أكتوبر

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى ، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 7340 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق قناة "القاهرة الاخبارية".

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ149 على التوالي، في ظل استمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وجدد الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب العديد من المجازر في غزة، حيث شهدت مناطق خان يونس في الجنوب ودير البلح في الوسط قصفاً عنيفاً بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بغارات على محيط المستشفى الإماراتي ما أدّى الى استشهاد عشرة مدنيين على الاقل بين أحد المسعفين وعشرات الاصابات فضلاً عن اندلاع النيران في بوابة المستشفى.

هيئة شؤون الأسرى الضفة الغربية حصيلة الاعتقالات قطاع غزة العدوان الإسرائيلي