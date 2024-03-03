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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يكلف بسرعة استكمال الخطة الاستثمارية للرصف

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير بأسوان
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز ، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

مكلفاً بضرورة الإنتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، والتى تستكمل بتنفيذ أعمال الرصف ، وما يعقبها من الدهانات والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى ، وخلق متنفس حضارى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 بإجمالى أطوال 50 كم ، وبإعتمادات مالية 131.5 مليون جنيه ، لافتاً بأنه ضمن الجهود الجارية يتم إستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمناطق حى الشروق والرضوانية ، توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة . 

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مديرية الطرق أعمال الرصف والتطوير حياة كريمة أخبار محافظة أسوان