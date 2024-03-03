اليوم.. ختام البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

تختتم اليوم الأحد، منافسات البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي تقام خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري.

تقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وتبدأ مباريات اليوم الأحد، بمواجهة محمد بوضياف الجزائري ونظيره جيسجرا الرواندي في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يليها لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، بين السلاوية المغربي ونظيره المدينة المنورة السعودي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ويلتقي الشرقية للدخان نظيره الرياض في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وفي المباراة النهائية يواجه وسام المجد نظيره المستقبل بني غازي في تمام الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن الفائز بلقب البطولة، سيحصل على 150 ألف جنيه، بينما سيمنح صاحب المركز الثاني 100 ألف جنيه على أن يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 50 ألف جنيه.

وشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.