نهائي ليبي عراقي بالبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

تأهل نادي المستقبل بني غازي الليبي ووسام المجد العراقي للمباراة النهائية بالبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس المقامة خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس.

وتمكن فريق نادي المستقبل بني غازي من تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي على نظيره فريق الرياض بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما فاز وسام المجد على فريق الشرقية للدخان المصري بنفس النتيجة في نصف النهائي الآخر.

وبذلك يضرب المستقبل بني غازي موعدا مع نظيره وسام المجد بنهائي البطولة غدا، فيما سيواجه الشرقية للدخان نظيره الرياض لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كما ستشهد، غدًا، مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، حيث سيواجه السلاوية المغربي نظيره المدينة المنور السعودي لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما سيواجه محمد بوضياف الجزائري نظيره جيسجرا الرواندي بمباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.