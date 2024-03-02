أمانة الشئون البرلمانية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت أمانة الشئون البرلمانية المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد صبري، اجتماعا تنظيميا في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وهيئة مكتب الأمانة.

وأكد النائب الدكتور محمد صبري، ضرورة متابعة واستكمال التشكيلات التنظيمية لأمانات المحافظات، مشددا على أن الجميع خاضع للتقييم بداية من الأمانة المركزية مرورا بالمحافظات وانتهاء بالمراكز والأقسام، وكشف عن إجراء بعض التغييرات لضخ دماء جديدة قريبا.

وخلال الاجتماع؛ دارت مناقشات بين أمين الشؤون البرلمانية المركزية والحضور، حول قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، على أن يتم عرض أي تعديلات مقترحة على قيادات الحزب، قبل طرحها من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.