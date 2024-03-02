صور.. الشيخ سلطان القاسمى يفتتح الدورة 33 من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية"

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، وسط لفيف من الفنانين العرب والنقاد والمهتمين بالحركة المسرحية فى الشرق الأوسط.

وقام "القاسمي" بتسليم الفنانة العمانية فخرية خميس جائزة "الشارقة للإبداع المسرحي العربي" التي فازت بها تقديراً وتثميناً لمسيرتها المسرحية الثرية، بعد عرض فيلم توثيقي عن مسيرتها الفنية.

كما منح - سموه - الممثل والكاتب والمخرج الإماراتي عبد الله راشد تكريما خاصا بصفته "الشخصية المحلية المكرمة" لهذه الدورة، وذلك تثميناً لجهوده في إثراء وتعزيز مكانة المسرح الإماراتي، وتقديراً لحضوره المتجدد ومشاركاته الفاعلة في مسيرة "أيام الشارقة المسرحية"، وذلك بعد عرض فيلما توثيقيا عن مسيرته الفنية.



في نفس السياق، تسلم أمين ناسور مخرج العرض المغربي "تكنزا.. قصة تودة" جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2023.

تلى ذلك تقديم العرض المسرحي لجمهور المهرجان، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان في صباح غد الأحد بالملتقيات الفكرية وورش العمل التدريبية والندوات التكريمية والعروض المسرحية، حيث تستمر الفعاليات حتى التاسع من مارس الجاري.

تأسست «الأيام» سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على مجموعة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، وتنمية الوعي الإبداعي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية، ودعم وإبراز التجارب الفنية المحلية الرائدة والمتميزة.

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