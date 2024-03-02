مسؤول أمريكي: إسرائيل وافقت على إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن إسرائيل أيدت بشكل أساسي إطارا لاتفاق مقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة، والأمر متروك الآن لحماس للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأوضح المسؤول إن الإسرائيليين "قبلوا بشكل أو بآخر" الاقتراح، الذي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة وكذلك إطلاق حماس للرهائن الذين يعتبرون معرضين للخطر.

وأضاف أن : "الإسرائيليين وقعوا بشكل أساسي على عناصر الاتفاق. في الوقت الحالي، الكرة في ملعب حماس ونحن مستمرون في دفع هذا بأقصى ما نستطيع."