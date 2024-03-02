توتنهام يُكرم ضيافة كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا مقنعًا على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من توتنهام هوتسبير، حيث بلغت نسبة استحواذهم على الكرة 80%، لكنهم لم ينجحوا في هز شباك كريستال بالاس.

في الشوط الثاني، فاجأ كريستال بالاس الجميع بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 59 من خلال إيزي، مستفيدًا من ضربة حرة مباشرة.

لم يستسلم توتنهام هوتسبير، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 77 عن طريق تيمو فيرنر، بعد تمريرة حاسمة من جونسون.

وتوالى مسلسل الأهداف، حيث سجل كريستيان روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 80 برأسية رائعة، إثر تمريرة عرضية من جيمس ماديسون، واختتم هيونج مين سون مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليقود توتنهام هوتسبير إلى فوز مستحق.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير إلى 50 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.