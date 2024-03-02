غلق عدد من المقاهي ومعارض السيارات 48 ساعة بكفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سير العمل في كافة المشاريع الجارية طبقاً للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة.

خلال الجولة، تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، شملت وضع مقاعد و"شاشات عرض" على الأرصفة، وإشغال الطريق العام ببعض السلع والبضائع، تم تحرير محاضر للمخالفين، وأمر محافظ كفرالشيخ بغلق عدد من الكافيهات ومعارض السيارات المخالفة لمدة 48 ساعة.

كما تفقد المحافظ ، أعمال التطوير الجارية بكورنيش ميت يزيد والكوبري الأزرق وطريق كفرالشيخ المحلة وأمر برفع ومصادرة الإشغالات، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الأعمال الجارية في اصلاح هبوط في خط الصرف الصحي بشارع مخزن الزيت حيث أمر بالإسراع في تنفيذ العطل ورفع كفاءة منطقة الهبوط ومراجعة المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية

وحرص محافظ كفرالشيخ، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، ووضع الحلول العاجلة لها، كما أثنى المواطنون على إهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد ضرورة الإلتزام بالقانون، وعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من مغبة تكرار المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على مراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر إنتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، فضلًا عن رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج صناديق القمامة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الإنترلوك ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، والإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بجميع الشوارع والطرق، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تأتي الحملة في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتنظيم حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وتحسين المظهر العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ وعدد من القيادات التنفيذية.

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