تفاصيل الملتقيات الفكرية فى مهرجان "أيام الشارقة المسرحية"

انطلق اليوم الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية" بقصر ثقافة الشارقة.

تستمر فعاليات المهرجان حتى التاسع من مارس الجارى تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتتضمن تلك الدورة ملتقى فكريا تحت عنوان "الإخراج المسرحي بين الأثر والتأثر"، الذى ينظم صباح غدا الأحد في مقر إقامة الضيوف، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين من بلدان عربية عدة، وهم: فيصل الدرمكي من الإمارات، كمال خلادي من المغرب، غازي الزغباني وسيف فرشيشي من تونس، طارق الدويري من مصر، هشام كفارنة من سوريا، د.الحبيب سوالمي من الجزائر.

ويسعى الملتقى إلى استكشاف الحدود بين ما يُبدَع وما يُتَّبَع في الإخراج المسرحي، ومحاورة الكيفية التي يستجيب بها المخرج لرغبته في ابتكار أثره الفني الخاص، مع حرصه على التفاعل مع التجارب الإخراجية السابقة أو المعاصرة له.

ويطرح الملتقى مجموعة من المحاور على المشاركين فيه، تحثهم على قراءة أداء المخرج المسرحي بين الحساسية الشخصية والتوجهات المذهبية، وعلاقة المخرج المسرحي بعروضه السابقة، بين همّ التأسيس وهاجس التجديد، كما يسأل الملتقى عن واقع الإخراج المسرحي بين المرجعيات الغربية والممارسات العربية.

وفى نفس السياق، تشهد فعاليات تلك الدورة إقامة "ملتقى الشارقة الثانى عشر لأوائل المسرح العربي" فى الفترة ما بين الثالث وحتى الثامن من مارس الجارى، الذي يحتفي سنويا بمتفوقي الأكاديميات المسرحية، ويتيح لهم فرصة مواكبة فعاليات الأيام المسرحية، والتعرف على المشهد الثقافي المحلي، بمشاركة نخبة من أعلام وأساتذة المسرح العربي، كما يشارك فيه أكثر من 20 من خريجي كليات ومعاهد المسرح العربية لسنة 2023، من بينهم أول دفعة من خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ويشارك في محاضراته وورشه أحمد بورحيمة مدير أيام الشارقة المسرحية، الفنان الكويتي محمد المنصور، ومن مصر المخرج والكاتب د. سامح مهران والمخرج د. جمال ياقوت، والكاتب مفلح العدوان من الأردن.

تأسست «الأيام» سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على مجموعة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، وتنمية الوعي الإبداعي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية، ودعم وإبراز التجارب الفنية المحلية الرائدة والمتميزة.