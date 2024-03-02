تعرف على العادات الصحية المفيدة والخاطئة عند الإفطار والسحور في رمضان

أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم ويجب علينا الالتزام بنظام غذائي صحي في الصيام والابتعاد عن العادات السيئة التي تجعل صيامنا بدون فائدةوأكثر ارهاق، فيما يلي نقدم أهم العادات الصحية السليمة والعادات الخاطئة عند تناول وجبتي السحور والافطار في رمضان:

أولا لابد من بدء الإفطار بتناول ثلاث تمرات مع شرب الماء، وذلك لتهيئة المعدة قبل تناول الطعام، والعمل على توازن السكر في الدم.

ثم احتساء الشوربة ثم السلطة الخضراء، وذلك قبل تناول الأرز او المكرونة أو اللحوم، لمنع ارتباك الجهاز الهضمي.

شرب 8 أكواب من الماء على فترات بين الإفطار إلى السحور، لمنع الإصابة بالامساك والجفاف.

تناول الخضروات والفواكه سهلة الهضم التي تحتوي على الألياف.

الاقلال من أكل الحلويات بعد ساعتين أو ثلاثة من الإفطار.

شرب المشروبات المنعشة بين الإفطار والسحور مثل التمر هندي والعرقسوس والنعناع والينسون.

يجب إعطاء الجسم وقت كافي من النوم من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، للمحافظة على النشاط والطاقة مع الصيام.

تأخير وجبة السحور قبل آذان الفجر بساعة، ليستفيد منها الجسم بأكبر وقت من ساعات الصيام.

احصل على بعض الراحة بعد الإفطار أو السحور قبل الذهاب للنوم، حتى ترتاح المعدة وتهضم.

الحرص ممارسة رياضة المشي يوميا بعد صلاة التراويح.

الاقلال من الملح واستبدالها بالتوابل بأنواعها بهارات وكمون وقرفة والبقدونس والزعتر والثوم والبصل.

استخدام منتجات الألبان قليلة الدهون لتجهيز الوجبات والحلويات.

نزع الجلد والدهون عن الدجاج واللحوم قبل طهيها.

تجنب الوجبات المقلية، ويفضل المسلوق والمشويات.

والعادات الخاطئة التي يجب تجنبها في الصيام هي:

الاقلال من أكل الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر.

الاقلال من تناول النشويات، مثل الأرز والبطاطس والمكرونة والقطايف والكنافة.

تقليل الأطعمة المقلية في السمن الصناعي أو الزيت المهدرج.

تناول وجبات بسيطة بين الإفطار والسحور.



الابتعاد عن الوجبات شديدة الملوحة، ما يؤثر على الصائم صحيا ويزيد من عطشه خلال فترات الصيام.

تناول الكنافة والجلاش وما إلى ذلك بكميات كبيرة مما يزيد الوزن ويضر بالجسم.

شرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة في وجبة السحور اعتقادا إلى أن ذلك يقلل من العطش أثناء الصيام، ولكن الأفضل شرب كمية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور، وأكل الخضروات والفواكه الغنية بالماء.

عدم ممارسة الأنشطة الرياضية مثل المشي يعد واحد من أكثر العادات السيئة التي يتكاسل الناس في الصيام بحجة صعوبة الرياضة أثناء الصيام وما إلى ذلك.