محافظ قنا يفتتح وحدة إسعاف "نقادة" بالطريق الصحراوي الغربي

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم السبت، نقطة إسعاف نقادة الجديدة، امام المدخل الصحراوى الغربي، وذلك علي هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، رافقه الدكتور معمر عبد الهادي مدير عام إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف المصرية، ونيافة الحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

عقب الافتتاح تفقد محافظ قنا نقطة الإسعاف وما تحتويه من أقسام وغرف للإقامة وأجهزة الإطفاء والطوارئ، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي حادث يقع على الطريق الصحراوي وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

من جانبه قال محافظ قنا، أن الوحدة مقامه علي مساحة ٤٠٠ متر مربع، وتضم ٤ سيارات إسعاف مجهزة بأحدث اجهزة ومعدات الإسعافات الأولية كما تضم مجموعة من الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ، مضيفا أن الوحدة تعد رقم ٦٦ علي مستوي المحافظة بإجمالى عدد ١١٣ سيارة إسعاف تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية، مشيرًا إلى أن تطوير مرفق الإسعاف بداية للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى، مؤكدا حرصه المستمر على توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة التحديات أمام أي عمل من شأنه تقديم خدمة للمواطنين والعمل علي راحتهم.

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