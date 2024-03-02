أوكراني وروسي "الأول والثاني" بجائزة "المصور الصحفي المستقل" في "اكسبوجر 2024"

أعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة "المصور الصحفي المستقل"، وشهد حفل توزيع الجوائز تكريم المواهب المتميزة في عالم التصوير الصحفي، تقديرًا لشجاعتهم واستخدام التصوير كأداة لنقل الحقيقة وتسليط الضوء على القضايا والأحداث العالمية، وجذب انتباه العالم إلى قصص مهمة لم يتمكن أصحابها من روايتها، حيث نال أوليكساندر روبيتا المركز الأول، وفاليري ميلنيكوف المركز الثاني، من بين خمسة مرشحين وصلوا إلى القائمة القصيرة من أصل 255 طلب مشاركة تقدم بها مصورون من 61 دولة حول العالم.

وحصل المصور الوثائقي الأوكراني أوليكساندر روبيتا على المركز الأول لجائزة "المصور الصحفي المستقل 2023 - 2024" عن مشروعه الذي يحمل عنوان "أيام عصيبة"، وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بقدرة المصور على توثيق جوهر المرونة البشرية خلال الشدائد والأزمات، وروح التعاطف الذي أبداها، وموهبته المتميزة في أسلوب السرد القصصي البصري الذي يعزز التواصل والتفاعل مع الجماهير العالمية.

وحل المصور الوثائقي الروسي فاليري ميلنيكوف في المركز الثاني عن مشروعه المؤثر الذي جاء بعنوان "نهاية العالم في ماريوبول"، حيث جذب المشروع اهتمام لجنة التحكيم بأسلوبه المؤثر في تصوير التداعيات المدمرة للنزاع القائم في ماريوبول، ووجه التشابه بينه وبين عدد من المآسي التاريخية.

وقدم باقي المرشحين لجائزة المصور الصحفي المستقل 2023 - 2024 مجموعة متنوعة من السرديات البصرية المؤثرة، وهي مشروع "قلعة باخموت" للمصور دييجو هيريرا كارسيدو، الذي سلط الضوء على صمود الأوكرانيين في المعركة التي استمرت لمدة 10 أشهر، إلى جانب مشروع "الكنز البلاستيكي" للمصور آلان شرودر، الذي استعرض الحرب على التلوث البلاستيكي من خلال مبادرات مجتمعية، إلى جانب مشروع "التدهور التدريجي للأراضي الرطبة"، للمصور مهدي مهيب بور، الذي أضاء على التحديات التي تواجه الأراضي الرطبة في منطقة ميانكاله في إيران.

ولاقت الجائزة التي تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، وينظمها "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" اهتمامًا عالميًا، واستقبلت أعمالًا تمثل وجهات نظر صحفية رائدة لنخبة من المصورين الشجعان والموهوبين من جميع أنحاء العالم، في فئات "الصحافة الإخبارية" و"الصحافة البيئية" و"صحافة الحلول".

وسبق الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز، كلمة لعضو لجنة التحكيم، لارس بويرينج، مدير المركز الأوروبي للصحافة، الذي أشاد بتفاني المصورين الصحفيين، وتوجه بتحية إجلال للذين فقدوا حياتهم خلال تأدية واجبهم الصحفي.

وأضاف: "نتوجه بالتحية للمصورين الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم ليقدموا للعالم لمحة عن الحقيقة، ونشعر بالأسى والحزن لفقدان عدد من أفراد مجتمع التصوير الصحفي بسبب الحرب في غزة."

وتهدف "جائزة المصور الصحفي المستقل" إلى تكريم جهود المصورين الصحفيين المستقلين والاحتفاء بأعمالهم التي لا ترافق القصص الإخبارية فقط، وإنما تشكل أدوات فعالة لرفع الوعي حول أبرز القضايا العالمية الملحة.

