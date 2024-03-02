واشنطن بوست عن مسئولين أمريكيين: إدارة نتنياهو عنيدة ومتعجرفة وتتحدى شركاءها الأمريكيين

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة نتنياهو عنيدة ومتعجرفة وتتحدى شركاءها الأمريكيين ولن نتسامح في ذلك.

وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقال أن العلاقة بين الحليفين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليست على ما يُرام ، فالخلافات بين الرجلين تستمر على خلفية حرب غزة، رغم الدعم الأميركي السياسي والعسكري لإسرائيل منذ بداية الحرب.

والنقاط الخلافية تتعدّد من الإصرار الأمريكي على ضرورة حماية المدنيين إلى سيناريو ما بعد الحرب وحل الدولتين، وصولاً إلى الخلاف بشأن العملية الإسرائيلية في رفح.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن مصادرَ مطلعة أن الرئيس جو بايدن وكبار مساعديه باتوا أقرب للقطيعة مع نتنياهو أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنهم لم يعودوا ينظرون إليه كشريك يمكن التأثير عليه.

عدم انصياع نتنياهو للدعوات الأمريكية أثارت غضب المسؤولين الأميركيين في عدة مناسبات وفق مسؤولين، إذ ندد علناً بصفقة المحتجزين، بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة يحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق.