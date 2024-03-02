قصور الثقافة تنهي استعداداتها لحفل ختام الملتقى الـ15 لشباب المحافظات الحدودية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة التجهيزات النهائية لحفل ختام الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذي يقام بقصر ثقافة الانفوشي بالأسكندرية ضمن مشروع أهل مصرتحت شعار "يهمنا الإنسان"

في حين أجرى المخرج محمد صابر بروڤات مكثفة مع الشباب استعدادا لتقديم العرض المسرحي"مصر يامه يا بهية"، وواصل الفنان عاصم عبد المنعم تدريبات الأداء الفردي والجماعي للأغاني المقرر تقديمها خلال الحفل.

كما تواصلت فعاليات كل من الحكي الشعبي مع المدربة سمر عناني، وكتابة القصة مع الكاتبة عزة رياض.



كما واصل المدرب عماد إبراهيم تدريب المشاركين على الخطوات النهائية لعمل الخداديات خلال ورشة الخيامية، بينما قام د. محمد إسماعيل خلال ورشة التصوير بإجراء عدة تدريبات عملية مع الشباب حول كيفية الإمساك بالكاميرا والتقاط صورة سليمة التكوين.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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