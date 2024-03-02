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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. بيراميدز يستضيف نواذيبو.. نوتينجهام فورست يواجة ليفربول.. فالنسيا يلتقي ريال مدريد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 على النحو التالي:
الدوري المصري 
7:00 الإسماعيلي  - بلدية المحلة

دوري أبطال أفريقيا
3:00 صن داونز - مازيمبي
3:00 بيراميدز - نواذيبو
6:00 سيمبا - جوانينج جالاكسي
6:00 الوداد - أسيك ميموزا
6:00 الترجي - الهلال
6:00 بيترو أتلتيكو - النجم الساحلي

الدوري الإنجليزي     
5:00 برينتفورد - تشيلسي
5:00 إيفرتون - وست هام يونايتد
5:00 فولهام - برايتون –
5:00 نيوكاسل يونايتد - وولفرهامبتون
5:00 نوتينجهام فورست - ليفربول
5:00 توتنهام هوتسبير - كريستال بالاس
7:30 لوتون تاون - أستون فيلا

الدوري الإسباني     
3:00 إشبيلية - ريال سوسييداد
5:15 رايو فاليكانو - قاديش
7:30 خيتافي - لاس بالماس
10:00 فالنسيا - ريال مدريد          

الدوري الإيطالي
4:00 أودينيزي - ساليرنيتانا
7:00 مونزا - روما
9:45 تورينو  - فيورنتينا

الدوري الألماني    
4:30 ن برلين - بوروسيا دورتموند
4:30  ماينز 05 - بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 بوخوم - لايبزيج
4:30 هايدنهايم - آينتراخت فرانكفورت
4:30 دارمشتات 98 - أوجسبورج
7:30 فولفسبورج - شتوتجارت

الدوري الفرنسي  
6:00 ستاد ريمس - ليل
10:00 كليرمون فوت 63 - مارسيليا

الدوري المصري الإسماعيلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد