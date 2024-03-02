المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال خلال اقتحام قرية جبع جنوب جنين

استهدفت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال، قرية جبع جنوب مدينة جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، خلال اقتحام المدينة بعدة آليات عسكرية وعدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

ومنذ صباح اليوم، وينفذ الاحتلال اقتحامات في مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية، بلدتي بني نعيم ويطا في محافظة الخليل، وتجولت قوات الاحتلال في شوارع بلدتي بني نعيم ويطا، دون الإبلاغ عن أي إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود للمواطن الفلسطيني سليم حامد، في بلدة عزون شرق قلقيلية، وتمت المداهمة بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة، معززة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة.