ياسمين حسن.. رحلة صيدلانية مصرية إلى العالمية

شباب مصر قادة في كل مكان بالرغم من أن شهرتهم ليست واسعة لدى أغلب الشعب ولكن استطاع مئات الشباب المصري 100% أن يبهر العالم بذكائه وجهده في العمل، وما يتوصل إليه من اكتشافات واختراعات فهم أحفاد الفراعنة الذين تقدموا من الغاف السنين في شتى المجالات وأقارب العالم احمد زويل والطبيب المعجزة مجدي يعقوب وهم من اشهر الاسماء المصرية في العالم، ومن ضمن الشخصيات المصرية الشابة التي أصبحت حديث العالم مؤخرا "ياسمين حسن".

ياسمين خريجة كلية الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية من الجامعة الألمانية، عام 2014، اصبحت الآن قائدة عالمية في شؤون المرضى، بعد تخرجها شقت رحلتها في التحدي والالتزام تجاه دعم المرضى، هذا الدعم الذي بدأته خلال دراستها في الجامعة، حيث شاركت في النشاط الطلابي وتطوعت على الصعيد الوطني والدولي، لرفع الوعي حول الأمراض ودعم المرضى، حتى حققت اهدافها في مساعدة المرضى، ومحاولة توفير كل امكانيات العلاج المتاحة وغير المتاحة في مجتمعنا.

وفي عام 2013 كانت ياسمين طالبة، وحققت أول انجاز لها، حيث قادت حملة طبية لقياس السكر في مصر، ونجحت في تحقيق الرقم القياسي لموسوعة جينس لاختبار السكر العشوائي في مصر، وهذا الانجاز الوطني وضع مصر على خريطة العالم في مجال الاهتمام بالصحة والتنافس العالمي لتحطيم أرقام قياسية سجلت في موسوعة جينيس.

وبعد نشاطها المحلي؛ سافرت إلى كندا لتطوير نفسها ومسارها المهني عملت في كبرى شركات الأدوية، ثم عادت إلى مصر، وأطلقت مع مساهمين شركة إلكترونية للصيدلة، وتولت منصب مدير دعم المرضى، وبعده انتقلت لإحدى أكبر شركات الادوية العالمية في مصر والشرق الاوسط، وتولت نفس المنصب، وهو الأول من نوعه في شركات الأدوية.

وبعد ذلك بدأت شركات مختلفة في تأسيس الوظيفة والاهتمام بتطوير المسمى الوظيفي ودوره لدعم المرضى، ولم تتوقف ياسمين عند هذه المرحلة، فعملت على رحلتها الجديدة في دعم المرضى داخل مصر والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بدعمهم في مراحل التشخيص واكتشاف المرض والعلاج المبكر، حتى بعد الحصول على العلاج.

وانجازاتها في مراحل عملها من شركة لأخرى وضعها عالميا في منصب مهني مرتفع وتفوقت في سن صغير حتى تولت منصب رئيس قطاع عالمي لشؤون المرضى في مجال الأورام بإحدى شركات الأدوية العالمية، بالشركة الرئيسية بالولايات المتحدة الأمريكية.