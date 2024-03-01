الرئيس النمساوي: المشاركة في الانتخابات الأوروبية واجب لحماية القيم الأوروبية ودعم أوكرانيا

حث الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات الأوروبية المقبلة التي ستُجرى في 9 يونيو، معتبرًا أن هذه المشاركة ضرورية لضمان مستقبل أفضل للاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس في تصريح صحفيّ، الجمعة، أن الانتخابات تُمثّل فرصةً تاريخيةً لدعم قيم الحرية والسلام ونشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه القيم لا تُكتسب مرة واحدة بل تتطلب حمايةً وتطويرًا مستمرين.

وأشار الرئيس إلى أن "الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا ستكون نقطة محورية في الانتخابات"، مبيّنًا أنّ "أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا الكامل في هذه الأوقات العصيبة".

ولفت إلى أن "الشعب الأوكراني لا يدافع عن بلده فقط، بل عن حريتنا وأسلوب حياتنا وقيمنا"، مؤكدًا على أنّ النمسا ستواصل وقوفها إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب.

وتعد الانتخابات الأوروبية المقبلة مهمةً بشكل خاصّ في ظلّ التحديات التي تواجهها القارة الأوروبية، مثل الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والاقتصاد.